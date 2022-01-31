Тысячи "титушек" должны были устроить драки в центре Киева с поджогом автомобилей и шин

Правоохранители задержали 30 января злоумышленников, планировавших массовые беспорядки в центре столицы. Тысячи "титушек" должны были устроить драки в Киеве с поджогом автомобилей и шин.

Детали о задержании людей, которые планировали в Украине беспорядки, рассказывают на брифинге министр внутренних дел Денис Монастырский и председатель Нацполиции Игорь Клименко.

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Подробности провокаций, которые планировали в центре Киева

Глава МВД отметил, что 30 января украинские правоохранители задержали группу людей, которая планировала массовые беспорядки в центре столицы.

Сценарий был якобы такой: тысячи "титушек" должны были устроить драки в центре Киева – с кровью (в частности, бутафорской), поджогом автомобилей и шин,

– заявил Монастырский.

Количество участников провокаций должно было достичь 5 тысяч. Злоумышленники планировали драться с полицией. Они заранее заготовили бутафорскую кровь, которая якобы должна была пролиться среди активистов.

Кроме того, зафиксировали группу медиков, которая должна была подойти к активистам. Это, планировала группа, должны были снять на камеру каналы.

Более того – это должна была бы быть только первая акция из ряда запланированных. "И это четко зафиксировано на видео и аудионосителях", – добавил Монастырский.

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