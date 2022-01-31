По словам главы МВД Украины Монастырского, беспорядки планировали в Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областях. В эпицентре внимания оказались территории на расстоянии 1 – 1,5 часа езды от Киева. Черниговская и Сумская области граничат с Россией.

Заметьте В Броварах в очередной раз "заминировали" школы и торговые центры

Акции планировали провести в ряде городов Украины. В частности, это была Сумская, Черниговская, Полтавская и Черкасская области,

– заявил Монастырский.

Новость дополняется

В каких областях планировали беспорядки: смотрите видео