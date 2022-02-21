У Киева для ремонта забрали аварийный мост Патона

За средства Министерства инфраструктуры Украины в Киеве собираются провести ремонтные работы на печально известном мосту Патона. После восстановления объект вернут на баланс столицы.

О временной передаче моста на баланс мининфраструктуры стало известно из письма, подписанного 30 декабря 2021 года. Когда мост начнут восстанавливать, пока неизвестно.

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Вскоре чиновники должны объявить тендер по определению подрядчика.

Закупки Киевавтодора трижды отменяли

Сейчас мост Патона находится на балансе коммунальной компании Киевавтодормост, которая входит в Киевавтодор. Именно последняя компания была заказчиком работ на проблемном объекте.

Закупки разработки проектной документации восстановления моста 9 октября 2020 и 19 февраля 2021 года отменил Антимонопольный комитет.

Еще одна эта процедура закупки была отменена из-за смены заказчика работ.

В конце 2021 Министерство инфраструктуры изъявило желание профинансировать ремонт моста. Заказчиком этих работ должно выступить государственное предприятие "Финансирование инфраструктурных объектов".

Процесс передачи функций заказчика от Киевавтодора на ГП "Фининпро"сейчас продолжается. Следует отметить, что пока балансодержатель сооружения не меняется. Следующие процедуры закупок будут объявляться уже новым заказчиком ремонтных работ,

– рассказали в Киевавтодоре.

Ремонт стоимостью 7 миллиардов

По словам главы директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслана Кандибора, только проектные работы могут стоить бюджета 47 миллионов гривен. Саму же реставрацию и ремонт моста чиновник оценил в минимум 7 миллиардов гривен. За эти средства смогут увеличить пропускную способность моста, количество полос движения, обустроить велодорожки и тротуар.

Мост Патона ввели в эксплуатацию в 1953 году. С тех пор его реконструировали только один раз – в 2004 году. Тогда оттуда демонтировали трамвайные пути. В 2020 году на мосту существенно ограничили движение из-за аварийного состояния. Ведь все текущие ремонтные работы имеют лишь лоскутный характер.