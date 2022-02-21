Про тимчасову передачу моста на баланс мінінфраструктури стало відомо з листа, підписаного 30 грудня 2021 року. Коли саме міст почнуть відновлювати, наразі невідомо.

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Незабаром посадовці мають оголосити тендер щодо визначення підрядника.

Закупівлі Київавтодору тричі скасовували

Наразі міст Патона перебуває на балансі комунальної компанії Київавтодорміст, яка входить до Київавтодору. Саме остання компанія була замовником робіт на проблемному об'єкті.

Закупівлі розробки проєктної документації відновлення мосту 9 жовтня 2020 та 19 лютого 2021 року скасував антимонопольний комітет.

Ще одну цю процедуру закупівлі було скасовано через зміну замовника робіт.

Наприкінці 2021 міністерство інфраструктури виявило бажання профінансувати ремонт мосту. Замовником цих робіт має виступити державне підприємство "Фінансування інфраструктурних об'єктів".



Процес передачі функцій замовника від Київавтодору на ДП "Фінінпро" наразі продовжується. Слід зазначити, що поки що балансоутримувач споруди не змінюється. Наступні процедури закупівель оголошуватимуться вже новим замовником ремонтних робіт,

– розповіли у Київавтодорі.

Ремонт вартістю 7 мільярдів

За словами очільника директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора, лише проєктні роботи можуть коштувати бюджету 47 мільйонів гривень. Саму ж реставрацію та ремонт мосту посадовець оцінив у щонайменше 7 мільярдів гривень. За ці кошти зможуть збільшити пропускну здатність мосту, кількість смуг руху, облаштувати велодоріжки та тротуар.

Зверніть увагу! Міст Патона ввели в експлуатацію у 1953 році. З того часу його реконструювали лише один раз – у 2004 році. Тоді звідти демонтували трамвайні колії. У 2020 році на мосту суттєво обмежили рух через аварійний стан. Адже всі поточні ремонтні роботи мають лише клаптиковий характер.