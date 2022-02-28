В Броварах прогремел мощный взрыв: видео из столицы
28 февраля 2022 , 18:49Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Суспільне новини"
В Броварах прогремели два мощных взрыва, после чего еще один. Момент одного из ударов по Киеву удалось записать на видео очевидцам.
Работает наша ПВО
По предварительным данным, работает наша ПВО. Всех жителей города просят немедленно уходить в укрытие, сообщает 24 канал.
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Пока точно информации о взрывах в Киеве нет.
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