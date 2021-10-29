В Киеве таксист Bolt выгнал экс-модель Асю Микович из авто и ударил по голове

Таксист сервиса Bolt опозорился, ударив девушку-пассажирку по голове. Ею оказалась бывшая ню-модель Ася Микович (Анна Минюкова). Скандальный инцидент произошел вечером 26 октября. После необоснованной агрессии он скрылся с места событий.

Потерпевшая рассказала, что вызвала машину под рабочий офис, чтобы доехать домой. Однако поездка обернулась для нее настоящим стрессом.

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Водитель прицепился к позе пассажирки

По словам девушки, сев в авто, она продолжала смотреть на телефоне видеолекцию. В какой-то момент сквозь наушники пассажирка услышала возмущение водителя. Оказалось, что ему не понравилась поза клиентки. На это Минюкова ответила мужчине, что если ему неудобно, то он может отодвинуть свое сиденье вперед. После ее слов водитель начал вести себя еще более неадекватно.

Отменил поездку и набросился с кулаками

В конце концов сотрудник Bolt без объяснений решил отменить поездку клиентки. Но Минюкова спокойно сказала ему, что 15 минут подождет следующую машину в салоне, чтобы не стоять на холоде.

Смотрю на таксиста и понимаю – сейчас е**ет. Решаю выйти из машины от греха подальше. Боковым зрением вижу, что он выходит за мной. Начинаю убегать. Понимаю, что бежала медленно в момент, когда мне прилетает удар рукой по голове сзади,

– пожаловалась девушка на агрессивное поведение водителя.

В слезах Минюкова начала искать защиты у прохожих, однако водитель резко развернулся и побежал к машине, чтобы быстро скрыться с места нападения.

В дело вмешается полиция

Потерпевшая после инцидента заявила на своего обидчика в полицию. По ее предположениям, водитель мог быть под действием алкоголя или наркотиков. Кроме того, девушку возмутило, что стать водителем такси может практически любой желающий, просто установив на телефон соответствующее приложение.

Что же касается реакции сервиса Bolt, то его представители, по словам Минюковой, просто написали ей: "Нам очень жаль, что вы стали участником этой неприятной ситуации".

Редакции 24 канала пока не удалось связаться с компанией, чтобы получить комментарий относительно досадного случая.

Видео с авто такси Bolt, водитель которого ударил Анну Минюкову: видео