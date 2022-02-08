У Кличко создали мощный ролик с призывом присоединяться к территориальной обороне

В команде мэра Киева Виталия Кличко сняли мотивационное видео с призывом присоединиться к обороне Киева в случае возможной агрессии со стороны России. Ролик был опубликован днем 8 февраля в телеграме главы столицы.

На записи можно увидеть, как киевляне приносят военную присягу на верность украинскому народу, а также рассказывают о том, почему подписали контракт с ВСУ и стали резервистами терробороны. Взять в руки оружие во время "Ч" готовы даже женщины.

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Киевляне, которые уже записались в отряды территориальной обороны, поделились своей мотивацией, чтобы встать на защиту столицы.

Времени готовиться может не быть

Бойцы батальонов, которые снялись в ролике, отметили, что в обычной жизни работают на вполне мирных должностях.

К территориальной обороне присоединились программисты и врачи, матери и отцы, представители молодежи и люди среднего возраста, которые желают уберечь Киев от захватчиков.

Для кого-то главной мотивацией защитить столицу является защита своих детей или мирной жизни миллионов украинцев. Дригие же пошли в территориальную оборону, поскольку не видят иного способа подготовиться к участию в войне, поскольку при нападении "может не быть времени на подготовку".

Смотрите видео Виталия Кличко с призывом вступать в территориальную оборону столицы:

Как присоединиться к территориальной обороне Киева

Каждый желающий стать резервистом может обратиться на горячую линию Территориального резерва Киева по номеру: 063 651 44 46. После опроса будущих защитников столицы будут направлять на собеседование к командирам батальонов. После него кандидаты будут проходить военно-врачебную комиссию.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Для подписания контракта претенденты должны подать в подразделение территориальной бригады соответствующее заявление, копии всех страниц паспорта, копии свидетельства о браке и рождении детей, характеристику с места работы или учебы, копии документов о среднем и высшем образовании, цветную фотографию размером 9х12 сантиметров, копию справки о присвоении идентификационного номера, справку военно-врачебной комиссии о пригодности по состоянию здоровья для прохождения службы в территориальном резерве по выбранной специальности, а также справку о несудимости.