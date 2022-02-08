Участие приняли 9 батальонов: в столице провели учения территориальной обороны

Учения полного состава 112 бригады территориальной обороны провели впервые 5 февраля. Участие в однодневной тренировке одновременно приняли 9 батальонов.

Люди тренировались на десяти площадках территории учебного центра. Его Киевская городская госадминистрация предоставила для тренировок 112 отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

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Что делали на учениях

Для участников однодневных сборов подготовили программу тренировок. В нее вошли:

основы ориентирования на местности;

принципы работы радиооборудования и шифрования сообщений;

отработка индивидуальных боевых навыков;

тактика и домедицинская помощь в условиях ведения боя;

основные принципы обращения со взрывными устройствами.

В случае провокаций или открытой агрессии враг встретит сопротивление на каждом перекрестке и мосту, ведь в каждом районе Киева его будут готовы встретить силы теробороны,

– сказал командир 112 отдельной бригады, подполковник Александр Павлий.

Он добавил, что такие подразделения укомплектовывают и обучают в других городах и областях страны.

В Киеве состоялась тренировка теробороны / Фото КГГА

Кто присоединился

На сборы, помимо постоянного состава батальонов теробороны и резервистов, пришли примерно 80 новичков. К слову, среди них было много женщин.

Также участие приняли депутаты Киевского городского совета и работники Департамента муниципальной безопасности КГГА.