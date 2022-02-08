Люди тренировались на десяти площадках территории учебного центра. Его Киевская городская госадминистрация предоставила для тренировок 112 отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
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Что делали на учениях
Для участников однодневных сборов подготовили программу тренировок. В нее вошли:
- основы ориентирования на местности;
- принципы работы радиооборудования и шифрования сообщений;
- отработка индивидуальных боевых навыков;
- тактика и домедицинская помощь в условиях ведения боя;
- основные принципы обращения со взрывными устройствами.
В случае провокаций или открытой агрессии враг встретит сопротивление на каждом перекрестке и мосту, ведь в каждом районе Киева его будут готовы встретить силы теробороны,
– сказал командир 112 отдельной бригады, подполковник Александр Павлий.
Он добавил, что такие подразделения укомплектовывают и обучают в других городах и областях страны.
В Киеве состоялась тренировка теробороны / Фото КГГА
Кто присоединился
На сборы, помимо постоянного состава батальонов теробороны и резервистов, пришли примерно 80 новичков. К слову, среди них было много женщин.
Также участие приняли депутаты Киевского городского совета и работники Департамента муниципальной безопасности КГГА.