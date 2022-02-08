Люди тренувалися 5 лютого на десяти майданчиках території навчального центру. Його Київська міська держадміністрація надала для тренувань 112 окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України.

До теми Кличко-молодший записався у тероборону Києва

Що робили на навчаннях

Для учасників одноденних зборів підготували програму тренувань. До неї увійшли:

основи орієнтування на місцевості;

принципи роботи радіообладнання та шифрування повідомлень;

відпрацювання індивідуальних бойових навичок;

тактика та домедична допомога в умовах ведення бою;

основні принципи поводження з вибуховими пристроями.

У разі провокацій або відкритої агресії ворог зустріне спротив на кожному перехресті та мосту, адже в кожному районі Києва його будуть готові зустріти сили тероборони,

– сказав командир 112 окремої бригади, підполковник Олександр Павлій.

Він додав, що такі підрозділи укомплектовують та навчають в інших містах та областях країни.

У Києві відбулось тренування тероборони / Фото КМДА

Хто долучився

На збори, крім постійного складу батальйонів тероборони та резервістів, прийшли приблизно 80 новачків. До слова, серед них було багато жінок.

Також участь взяли депутати Київської міської ради та працівники Департаменту муніципальної безпеки КМДА.