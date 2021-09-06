Ударил так, что слетели очки: в Киеве таксист напал на иностранок и наматывал круги для чаевых

В Печерском районе Киева возле отеля "Президент" таксист поиздевался над двумя итальянками. Одну из женщин он толкнул и ударил. Испуганные итальянки быстро убежали. Впоследствии они рассказали, что таксист наматывал лишние круги для чаевых. Известно, что водитель приехал на авто службы "Экспресс такси".

За инцидентом следил охранник отеля и никак не реагировал. Об этом рассказала ведущая Ольга Немцева, которая вместе с мужем стала свидетелем происшествия.

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"Я окаменела от увиденного"

Таксист подвез к гостинице "Президент" двух пожилых женщин. После того, как те рассчитались с ним, мужчина начал агрессивно себя вести. Он толкнул, а затем ударил одну из них. Как следствие, у нее слетели очки, которые мужчина еще потом уничтожал ногами. Итальянки испугались и убежали.

Ольга Немцева пишет, что окаменела от увиденного. Ведущая перекрыла дорогу обидчику и угрожала ему судом. Таксист сказал, что все сделал правильно. К тому же он добавил, что Ольга Немцева портит ему день.

В шоковом состоянии заблокировала авто обидчика и пригрозила ему судом. Он начал доказывать мне, что все сделал правильно, мол, просто не повезло, что именно я ехала за ним, и теперь "порчу ему день",

– пишет ведущая.

К тому же женщина рассказала в комментариях, что обращалась в службу "Экспресс такси". Там ей сказали, что у них нет авто с номерами, как у злоумышленника.



В службе такси сказали, что мужчина у них не работает / Скриншот комментариев под сообщением Елены Немцевой

Были испуганы и поняли не сразу

Впоследствии обидчик начал просить, чтобы ситуацию не разглашали. Однако женщина повела его в гостиницу на рецепцию извиняться перед иностранками.

Итальянки очень испугались, поэтому не сразу поняли, почему к ним пришли. Они рассказали, что мужчина также наматывал лишние круги. Очевидно, хотел, чтобы ему больше заплатили. Также одна из женщин показывала локоть. От удара она получила ушиб.

Ведущая обратилась также в МВД. Она пишет, что таксиста надо наказать, потому что он может попасться любой женщине. Ольга Немцева добавляет, что из-за таких "героев" иностранцы имеют искаженный взгляд на Украину. Получается, что в нашем государстве нельзя даже спокойно доехать на такси.

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Текст публикации ведущей Ольги Немцевой:

Таксист бил пожилую иностранку! А потом пытался договориться со мной, чтобы я не рассказывала об увиденном!

Прошу максимальной огласки, потому что агрессор и в дальнейшем будет бить людей и будет безнаказанным!

Мы с мужем стали свидетелями, как таксист подвез к гостинице "Президент" двух итальянок в возрасте. После расчета толкнул, а затем ударил одну из них, ногами забивая очки, которые слетели с женщины от удара. Напуганные обе быстро исчезли в стенах отеля.

Я окаменела от увиденного и от того, что охранник отеля сделал вид, что ничего не происходит.

В шоковом состоянии заблокировала авто обидчика и пригрозила ему судом. Он начал доказывать мне, что все сделал правильно, мол, просто не повезло, что именно я ехала за ним, и теперь "порчу ему день".

Затем начались уговоры, давление на жалость...

Я повела его к женщинам на ресепшн просить прощения. Испуганные, они не сразу поняли, что мы от них хотим.

Но этих извинений МАЛО! Я не хочу, чтобы такой "уважаемый" попался моей или Вашей маме! Поэтому публикую этот пост. Параллельно обращаюсь в МВД.

Я не хочу, чтобы в моей стране был имидж бандитского края, где нельзя даже безопасно в гостиницу доехать.