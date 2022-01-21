Удивительная красота: в киевском парке "Наталка" уже более 40 лебедей – яркий фоторепортаж

Сотни уток, чайки и множество лебедей обустроили себе зимовку на Оболони в Киеве. Берег Днепра в парке "Наталка" мгновенно стал самым популярным местом среди многих киевлян.

Местные жители говорят, что количество птиц постоянно растет. Еще 18 января лебедей было чуть больше 30, но утром 21 января их насчитали более 40.

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Знатоки утверждают, что птицы очень умные, поэтому понимают, куда надо лететь, чтобы быть накормленными, поскольку недостатка пищи для них здесь нет.

Люди вредят птицам

Лебеди, утки, чайки и даже голуби, которых охотно подкармливают жители Оболони и киевляне, которые приезжают в парк ради "общения" с птицами, вполне привыкли к людям.

Птицы не боятся людей / Фото Валентины Полищук

Птицы с радостью подходят к взрослым и детям, устраивают гонки за едой, и позируют фотографам.

Лебеди охотно позируют на камеру / Фото Валентины Полищук

Специалисты бьют тревогу, поскольку большинство людей кормят лебедей хлебом, а это им очень вредит.

Лебеди прилетают на Оболонь не первый год / Фото Валентины Полищук

Запрещено кормить мучным также и других птиц, поскольку хлеб лишь набухает в желудках, но не содержит в себе нужных для функционирования организма элементов.

Лебеди уживаются с утками, чайками и голубями / / Фото Валентины Полищук

Кроме того, зоозащитники говорят, что проблемы у лебедей могут начаться и из-за холодной погоды, которую вскоре обещают в Киеве. Птицы, привыкшие к легкому питанию, могут остаться в беде, если люди перестанут их стабильно кормить.

Желающих посмотреть на лебедей вдоволь даже утром в будний день / Фото Валентины Полищук

Безопасными и полезными для птиц могут быть овес, пшеница, ячмень и кукуруза.

Смотрите видео с лебедями на Оболони в Киеве: