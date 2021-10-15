Удивительную красоту Киева сняли с дрона с необычных ракурсов: захватывающее видео

Одесские журналисты сняли Киев с высоты птичьего полета. Показали город они с не совсем привычных ракурсов – из урбанистических и промышленных зон.

Снимали ролик в пасмурный день в конце сентября. Начинается запись с урбанистического участка возле железнодорожного вокзала.

Смотрите также Под окнами Офиса Президента вырастет 15-этажка

Впоследствии квадрокоптер направился на Жилянскую улицу и Воздухофлотский проспект.

Пролет над Днепром заставляет сердце биться чаще

После короткого полета Правым берегом оператор направил коптер на Левобережную часть столицы.

Показав Дарницкое трамвайное депо и промышленные участки города, беспилотник переносит зрителей на Днепр.

Запись полета над величественной рекой – от моста Патона до моста Метро, с осмотром Киево-Печерской лавры и Родины-матери завораживает.

В комментариях к видео пользователи отметили, что на этом ролике на контрасте можно увидеть, насколько красивым является Киев. Кроме того, киевляне признались, что вид Днепра и мостов заставляет их сердце биться чаще.

Смотрите видео очаровательного Киева с высоты птичьего полета: