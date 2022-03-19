Удушающий смог над Киевом: городские власти объяснили, откуда он взялся

Утром в субботу, 19 марта, в Киеве наблюдается незначительное задымление. В КГГА объяснили, почему столицу накрыл мощный смог.

По данным КГГА, задымление в Киеве связано с изменением погодных условий, в частности, направлением ветра.

"По данным специалистов, качество воздуха соответствует нормам. Но просим не открывать окна и не выходить из дома без необходимости", – говорится в сообщении КГГА.

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Спикер Министерства внутренних дел Вадим Денисенко сообщил, что смог над Киевом возник из-за догорания свалки возле Новых Петровцев. А также из-за безветренной погоды.

"Как только ветер появится, смог от работы теплоэлектростанций и дымов от возгораний в окрестностях Киева развеется", – заверил Вадим Денисенко.