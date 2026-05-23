Есть задача подготовить к круговой обороне населенные пункты в Киевской области, – глава Вышгородской РГА

Глава Вышгородского РОА Алексей Данчин рассказал, что перед громадами области стоит задача подготовить к круговой обороне населенные пункты Киевщины. В прошлом году на это было потрачено уже 108 миллионов гривен.

Об этом он заявил в Славутиче в рамках Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины 23 мая.

Как усиливается оборона Киевщины?

Данчин рассказал, что общины всей Киевщины, не только приграничные, приобщены к финансированию мероприятий, связанных с укреплением обороноспособности, в том числе и в зоне отчуждения.

В 2025 году за счет общин Киевской области удалось профинансировать мероприятия на 108 миллионов. За эти средства построили 63 километра антидроновой защиты.

Продолжаются работы, на этот год еще дополнительно запланировано 86 миллионов, работа продолжается. Но согласно решению военного командования, есть задача по подготовке к обороне, в том числе к круговой обороне населенных пунктов Киевской области. У нас их 32, учитывая также и город Киев,

– отметил Данчин.

Он добавил, что по подсчетам военных, только на первоочередные меры, в соответствии с современными нормами и задачами устройства невзрывных заграждений, придется потратить примерно 11 миллиардов гривен.

Что известно об угрозе наступления через Север Украины?

В последнее время звучит все больше предупреждений об угрозе наступления из Беларуси. СМИ называют наиболее вероятным сценарием в случае нового наступления – попытку создания буферной зоны на Черниговщине глубиной 10 – 20 километров. В то же время наименее реалистичным является повторное наступление в сторону Киева.

Между тем СБУ и Силы обороны начали мероприятия по безопасности в северных областях для противодействия разведывательной и подрывной деятельности со стороны России и Беларуси. Там проверяют граждан, осматривают территории, усиливают патрулирование и устанавливают блокпосты.

Президент Зеленский также сообщал, что из-за угрозы из Беларуси, кроме Киевщины и Черниговщины, усиливать оборону также будут на Волыни, Ровенской и Житомирской областях.