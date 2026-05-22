Об этом Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении к украинцам.

Что сказал президент?

Во время рабочей поездки речь шла о защите Ровненской области, а также Волынской и Житомирской.

Мы говорили сегодня с руководителями общин, в том числе о защите этого северного направления. Учитывая угрозы, которые есть,

– отметил президент.

Накануне обсуждалось усиление Черниговской и Киевской областей.

"Ни одно направление не оставим без внимания", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, что в последнее время активизировались предупреждения от власти и экспертов о возможном наступлении на Украину с Севера. Как рассказывал украинский президент, у России есть 5 сценариев для этого.

Что известно о возможном новом наступлении на Украину?

СМИ называют наиболее вероятным сценарием в случае нового наступления – попытку создания буферной зоны на Черниговщине глубиной 10 – 20 километров.

В то же время наименее реалистичным является повторное наступление в сторону Киева.

Если Россия действительно решится на нападение с Севера, то это будет не раньше осени. Сейчас признаков формирования сил для этого нет.

Между тем СБУ и Силы обороны начали мероприятия по безопасности в северных областях для противодействия разведывательной и подрывной деятельности со стороны России и Беларуси. Там проверяют граждан, осматривают территории, усиливают патрулирование и устанавливают блокпосты.