Угроза работнику прокуратуры: задержали руководителя муниципальной стражи Голосеева Бондаря

18 ноября 2021 , 13:28
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Источник:

24 канал

Киевская полиция задержала руководителя муниципальной стражи Голосеевского района Сергея Бондаря. По данным правоохранителей, он бунтовал под Голосеевским судом и угрожал сотруднику прокуратуры.

Против Сергея Бондаря открыли уголовное производство по статье "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Об этом сообщили 18 ноября.

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Бунт из-за решения суда

17 ноября в Соломенском суде Киева избирали меру пресечения руководителю муниципальной стражи Киева Игорю Маре. Его подозревают в растрате бюджетных средств и присвоении имущества.

Большинство членов организации собрались под судом, чтобы поддержать своего лидера. Всего собралось около 200 человек. Меру пресечения Маре избрали –  160 тысяч гривен залога.

Бондарь не согласился с решением суда и начал бунтовать. К тому же он угрожал сотруднику прокуратуры. Руководителя муниципальной варты Голосеева задержали и отвезли в Соломенский райотдел. Там против Бондаря открыли уголовное производство за угрозу правоохранителю. Сейчас следователи готовят сообщение о подозрении относительно преступления.

В райотдел сразу же из-под суда пришла часть активистов с требованием отпустить Бондаря. В сети сообщают, что задержали не только главу муниципалов Голосеева, но и еще одного участника организации.

Задержали руководителя муниципальной варты Голосеева Бондаря: видео

Что известно о Сергее Бондаре


8 декабря 2017 года глава Голосеевской РГА Наталья Бондарь, начальник Голосеевской районной полиции и представитель киевского общественного формирования “Муниципальная стража” подписали трехсторонний меморандум о партнерстве и сотрудничестве. По итогам этой встречи муниципалов Голосеева возглавил Сергей Бондарь.

Член и лидер националистической организации "С-14", а ранее был членом партии "Свобода". Также Бондарь служил в батальоне МВД "Гарпун". Там выполнял задания в зоне АТО с силами специальных операций.
Автор: Марта Кушка