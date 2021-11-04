"Уходит эпоха": умер руководитель Театра на Подоле Виталий Малахов

В Киеве скончался украинский режиссер, руководитель Театра на Подоле Виталий Малахов. В течение недели он находился в реанимации. Мужчине было 67 лет.

Трагическое известие на своей странице в фейсбуке сообщила дочь режиссера, телеведущая Даша Малахова. Она написала, что отец ушел в вечность 4 ноября.

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Неделю назад Малахов попал в больницу

Во вторник, 26 октября, Виталия Малахова госпитализировали в "Феофанию". Дочь художника рассказала, что ждать скорую пришлось около 5 часов. "В течение 2 дней мы были между небом и землей. Никогда еще мне не было так страшно и плохо. О себе дала знать старая ядовитая боевая рана и начался сепсис. Предугадать это было невозможно", – поделилась она. С того времени режиссер находился в тяжелом, но стабильном состоянии.

Украинский режиссер Виталий Малахов / Фото с фейсбук-страницы артиста

Реакция на смерть Малахова

На информацию о смерти режиссера уже отреагировали многие украинцы, среди них – певцы Александр Положинский и Маричка Бурмака и журналист Роман Винтонов. В комментариях к сообщению Даши Малаховой пользователи фейсбука пишут соболезнования и вспоминают, каким был ее отец.

Один из актеров Театра на Подоле Сергей Гринин написал, что "теперь он круглая сирота". Мол, Виталий Ефимович был для него как отец, к которому всегда можно обратиться. "Ни один спектакль не стоит человеческих отношений", – именно эта фраза режиссера запомнилась Гринину больше всего. Он работает в театре с 2006 года.

"От нас ушла целая эпоха, режиссер от Бога, уникальный, мудрый, неординарный, с потрясающим чувством юмора, остро чувствовал время, людей, искусство. Виталий Ефимович, благодарю Вас за все Ваши уроки в понимании театра, жизни, искусства... Вы навсегда в моем сердце", – написал режиссер Владимир Кудлинский.

Что известно о Виталии Малахове

Источник: "Википедия"