Украли 115 миллионов на виллу в Вероне: НАБУ завершило расследование дела Киевзеленстроя

Детективы НАБУ 24 января завершили расследование скандального дела Киевзеленстроя. Нескольких его должностных лиц подозревают в присвоении 115,19 миллиона гривен.

Эти средства злоумышленники вывели за границу и вложили в строительство элитной недвижимости в городе Верона (Италия). Всего к коррупционной сделке предположительно причастны 10 человек.

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Кто оказался под подозрением

В частности, перед судом предстанут:

исполняющий обязанности начальника управления экологии и природных ресурсов Киевского городского совета;

бывший внештатный советник генерального директора Киевзеленстроя;

генеральный директор Киевзеленстроя (2016 – 2018 годы);

генеральный директор Киевзеленстроя (2018 – 2019 годы);

заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Киевзеленстроя;

начальник одного из отделов Киевзеленстроя;

работник одного из отделов Киевзеленстроя;

доверенное лицо внештатного советника гендиректора Киевзеленстроя;

директор общества с ограниченной ответственностью;

частный предприниматель.

Сейчас всем им открыли материалы уголовного производства для ознакомления. После этого обвинительный акт передадут в Высший антикоррупционный суд.

Как работала схема

Следствие установило, что в течение 2016 – 2018 годов Киевзеленстрой провел ряд тендеров на закупку спецтехники для ухода за зелеными насаждениями. Однако победу в них обеспечили трем заранее определенным компаниям, которые продали свою продукцию по завышенным ценам.

Организатором схемы якобы был бывший внештатный советник генерального директора Киевзеленстроя. Он вступил в сговор с другими должностными лицами коммунального учреждения, а также с частным предпринимателем.

Часть из похищенной суммы коррупционеры вывели на счета иностранных компаний, а затем – на подконтрольную итальянскую компанию. НАБУ удалось добиться ареста ее корпоративных прав и недвижимости в Вероне, которую, предположительно, построили за счет средств Киевзеленстроя.

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Круг подозреваемых росло

Еще в августе 2020 года у следствия на руках было уже достаточно доказательств, чтобы сообщить о подозрении семи должностным лицам, причастным к хищению 77,9 миллиона гривен.

Однако в декабре 2021 года о подозрении объявили еще трем фигурантам. Что же относительно семи предыдущих, то им обновили подозрения, учтя новые доказательства преступлений.