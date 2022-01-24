Ці кошти зловмисники вивели за кордон і вклали у будівництво елітної нерухомості у місті Верона (Італія). Загалом до корупційної оборудки імовірно причетні 10 осіб.
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Хто опинився під підозрою
Зокрема, перед судом постануть:
- виконувач обов'язків начальника Управління екології і природних ресурсів Київської міської ради;
- колишній позаштатний радник генерального директора Київзеленбуду;
- генеральний директор Київзеленбуду (2016 – 2018 роки);
- генеральний директор Київзеленбуду (2018 – 2019 роки);
- заступник генерального директора з комерційних питань Київзеленбуду;
- начальник одного з відділів Київзеленбуду;
- працівник одного із відділів Київзеленбуду;
- довірена особа позаштатного радника гендиректора Київзеленбуду;
- директор товариства з обмеженою відповідальністю;
- приватний підприємець.
Наразі усім їм відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт передадуть до Вищого антикорупційного суду.
Як працювала схема
Слідство встановило, що упродовж 2016 – 2018 року Київзеленбуд провів низку тендерів на закупівлю спецтехніки для догляду за зеленими насадженнями. Однак перемогу в них забезпечили трьом заздалегідь визначеним компаніям, які продали свою продукцію за завищеними цінами.
Організатором схеми нібито був колишній позаштатний радник генерального директора Київзеленбуду. Він вступив у змову з іншими посадовцями комунальної установи, а також із приватним підприємцем.
Частину із розкраденої суми корупціонери вивели на рахунки іноземних компаній, а потім – на підконтрольну італійську компанію. НАБУ вдалося домогтися арешту її корпоративних прав та нерухомості у Вероні, яку, імовірно, збудували за рахунок коштів Київзеленбуду.
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Коло підозрюваних росло
Ще в серпні 2020 року в слідства на руках було вже достатньо доказів, аби повідомити про підозру сімом посадовцям, причетним до розкрадання 77,9 мільйона гривень.
Однак у грудні 2021 року про підозру оголосили ще трьом фігурантам. Що ж до сімох попередніх, то їм оновили підозри, врахувавши нові докази злочинів.