Укрзализныця подписала контракт на достройку Дарницкого моста в Киеве

Компания Укрзализныця, на балансе которой стоит Дарницкий мост в Киеве, заключила соглашение с обществом "Автострада" о завершении строительства объекта. Работы по завершению проекта не велись почти 10 лет.

Стоимость контракта оценили в 1,15 миллиарда гривен. За эти средства, как отметили в Министерстве инфраструктуры, подрядчик должен достроить съезд на Днепровскую набережную, а также установить освещение моста.

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Если строительство объекта завершат, это должно существенно разгрузить Южный мост, а также мост Патона.

Может пропускать 35 тысяч машин в сутки

Чиновники министерства отметили, что на Правом берегу развязка уже построена и выходит на Надднепрянское шоссе.

На левом берегу мост ведет к дороге вдоль железнодорожных путей к Харьковскому путепроводу и в направлении станции "Дарница", а также – к недостроенной развязке на Днепровской набережной.

Сейчас на съезде на набережную на левом берегу уже выполнены подготовительные работы.

Полноценно использовать Дарницкой мост не позволяют отсутствие развязок и освещения. Поэтому соседние мосты перегружены.

Согласно проекту, мостовым переходом с 6 полос могут пользоваться до 35 тысяч автомобилистов в сутки.

Единственный почти пустой мост

По состоянию на 4 октября Дарницкий мост является единственным, который остается почти не загруженным. Все – из-за отсутствия адекватной возможности выезда на него из района Осокорков, Позняков и Березняков. Жителям этих самых густонаселенных жилых массивов столицы приходится либо объезжать несколько лишних километров, или двигаться к другим мостам.