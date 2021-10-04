Вартість контракту оцінили у 1,15 мільярда гривень. За ці кошти, як зазначили у Міністерстві інфраструктури, підрядник має добудувати з'їзд на Дніпровську набережну, а також встановити освітлення мосту.
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Якщо будівництво об'єкта завершать, це має суттєво розвантажити Південний міст, а також міст Патона.
Може пропускати 35 тисяч машин на добу
- Посадовці міністерства зазначили, що на Правому березі розв'язка вже побудована та виходить на Наддніпрянське шосе.
- На Лівому березі міст веде до дороги вздовж залізничних колій до Харківського шляхопроводу та у напрямку станції "Дарниця", а також – до недобудованої розв'язки на Дніпровській набережній.
- Наразі на з'їзді на набережну на лівому березі вже виконані підготовчі роботи.
Повноцінно використовувати Дарницькій мост не дозволяють відсутність розв'язок та освітлення. Через це сусідні мости перезавантажені.
Згідно з проєктом, мостовим переходом з 6 смуг можуть користуватися до 35 тисяч автомобілістів на добу.
Єдиний майже пустий міст
Станом на 4 жовтня Дарницький міст є єдиним, який залишається майже не завантаженим. Все – через відсутність адекватної можливості виїзду на нього з району Осокорків, Позняків та Березняків. Мешканцям цих найбільш густонаселених житлових масивів столиці доводиться або об'їжджати кілька зайвих кілометрів, або рухатися до інших мостів.