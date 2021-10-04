Вартість контракту оцінили у 1,15 мільярда гривень. За ці кошти, як зазначили у Міністерстві інфраструктури, підрядник має добудувати з'їзд на Дніпровську набережну, а також встановити освітлення мосту.

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Якщо будівництво об'єкта завершать, це має суттєво розвантажити Південний міст, а також міст Патона.

Може пропускати 35 тисяч машин на добу

Посадовці міністерства зазначили, що на Правому березі розв'язка вже побудована та виходить на Наддніпрянське шосе.

На Лівому березі міст веде до дороги вздовж залізничних колій до Харківського шляхопроводу та у напрямку станції "Дарниця", а також – до недобудованої розв'язки на Дніпровській набережній.

Наразі на з'їзді на набережну на лівому березі вже виконані підготовчі роботи.

Повноцінно використовувати Дарницькій мост не дозволяють відсутність розв'язок та освітлення. Через це сусідні мости перезавантажені.

Згідно з проєктом, мостовим переходом з 6 смуг можуть користуватися до 35 тисяч автомобілістів на добу.

Єдиний майже пустий міст

Станом на 4 жовтня Дарницький міст є єдиним, який залишається майже не завантаженим. Все – через відсутність адекватної можливості виїзду на нього з району Осокорків, Позняків та Березняків. Мешканцям цих найбільш густонаселених житлових масивів столиці доводиться або об'їжджати кілька зайвих кілометрів, або рухатися до інших мостів.