Улетели аж на пешеходный: в Киеве патрульные столкнулись с легковушкой
16 ноября 2021 , 16:08Читати новину українською
Источник:телеграм dtp.kiev.ua
На углу улиц Жилянской и Саксаганского легковушка Volkswagen Polo столкнулась с авто Renault Duster. В сети говорят, что второе авто принадлежит патрульным. В результате удара их легковушка отлетела в пешеходную зону.
В результате ДТП никто не пострадал. Авария произошла 16 ноября. Журналисты 24 канала пытались связаться с полицией, но пока там не отвечают.
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Детали ДТП
После столкновения у Volkswagen отпал передний бампер. Полицейское авто Renault Duster вылетело на пешеходный переход, но людей, к счастью не зацепило.
В Киеве патрульные столкнулись с легковушкой: видео
ДТП с полицейским в Харькове
- Вечером 14 ноября автомобиль Mitsubishi Outlander ехал очень быстро и врезался в Chevrolet Aveo.
- После этого транспорт зацепился за бордюр и перевернулся. Водитель к тому же устроил предварительно еще 2 аварии.
- В результате ДТП травмировались мужчина и женщина, их отвезли в больницу.
- На следующий день в ГБР сообщили, что вероятным виновником является полицейский из Сумской области. Ему может грозить до 3 лет лишения свободы.