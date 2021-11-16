Улетели аж на пешеходный: в Киеве патрульные столкнулись с легковушкой

На углу улиц Жилянской и Саксаганского легковушка Volkswagen Polo столкнулась с авто Renault Duster. В сети говорят, что второе авто принадлежит патрульным. В результате удара их легковушка отлетела в пешеходную зону.

В результате ДТП никто не пострадал. Авария произошла 16 ноября. Журналисты 24 канала пытались связаться с полицией, но пока там не отвечают.

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Детали ДТП

После столкновения у Volkswagen отпал передний бампер. Полицейское авто Renault Duster вылетело на пешеходный переход, но людей, к счастью не зацепило.

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