На улицу уже можно: в Киеве нормализовалось состояние воздуха

Состояние воздуха в Киеве около 12 часов утра уже нормализовалось. Местные власти отменили свои предварительные рекомендации.

Датчики мониторинга показали, что состояние воздуха в Киеве нормализовалось. Об этом сообщил руководитель управления экологии КГГА Александр Возный.

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Опасность прошла, поэтому предыдущие рекомендации отменяются,

– подчеркнул Возный.

То есть, теперь уже не обязательно держать окна закрытыми и оставаться дома.

Воздух в Киеве в норме / Карта Александра Возного

Заметим, в 8 часов утра, по данным IQ Air, концентрация смога в воздухе была превышена более чем в 32 раза. Воздух в украинской столице стал самым грязным в мире.

Местные власти отрицали опасения населения о том, что в зоне Чернобыльской атомной станции возник пожар и объяснили, что загрязнения спровоцировали погодные условия и ветер.

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