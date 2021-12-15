В "Ультрамаркете" на Шулявке придумали, как обойти запрет пластиковых сумок

В супермаркете сети "Ультрамаркет" по улице Вадима Гетьмана в Киеве проигнорировали запрет свободного распространения полиэтиленовых пакетов. Кадры с "изобретением" магазина обнародовали 14 декабря.

Так, в "Ультрамаркете" вместо пакетиков решили реализовывать подобие советской авоськи из того же пластика.

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Покупателям в "Ультрамаркете" предлагают брать вместо пакетов пластиковые авоськи / Фото Евгении Аратовской



В сети магазинов решили обойти закон, направленный на улучшение состояния окружающей среды / Фото Евгении Аратовской

Экоактивисты пристыдили бизнес

Первой на проблему обратила внимание основательница социального проекта "Украина без мусора" Евгения Аратовская. Она отметила, что почти не удивлена, чтобы неблагополучный бизнес решил воспользоваться огрехами в законе о запрете пластиковых пакетов и найти в нем лазейки.

Шах и мат, неудачники! Если бы между супермаркетами устроили соревнования как самым креативным и антиэкологическим способом обойти закон о пакетах, то этот супермаркет получил бы золото. Антизолото,

– возмутилась она.

В комментариях другие пользователи также выразили возмущение из-за такой уловки. Они отметили, что сознательные покупатели уже давно пользуются многоразовыми шоперами, а потому пользование любыми пластиковыми сумками нужно свести к нулю.



Экоактивистов возмутила такая "находчивость" бизнеса / Фото Евгении Аратовской

Что предполагает запрет пакетов

С 10 декабря в украинской торговле полностью С 10 декабря в украинской торговле полностью запрещено свободное распространение бесплатных полиэтиленовых пакетов. Ограничения распространяются на изделия, толщина которых менее 15 микрометров. В случае нарушения продавцы будут наказываться штрафом 1700 – 3400 гривен и 3400 – 8500 гривен за повторное игнорирование норм закона.

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Текст публикации Евгении Аратовской:

Шах и мат, неудачники! Если бы между супермаркетами устроили соревнования как самым креативным и антиэкологическим способом обойти закон о пакетах, то этот супермаркет получил бы золото. Антизолото.

Сознательно не даю комментариев о законе, хотя меня очень просят средства массовой информации. Потому что я сама в ожидании – а как все пойдет? Ну вот – пошло.