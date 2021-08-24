Умер Владимир Бондаренко – бывший нардеп и глава КГГА

На 69-м году жизни умер Владимир Бондаренко. Он был народным депутатом нескольких созывов, а в 2014 году возглавлял киевскую городскую государственную администрацию.

О смерти экс-нардепа и бывшего главы КГГА Бондаренко в сети сообщила депутат Киевсовета Татьяна Мелихова.

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Умер Владимир Бондаренко

Ушел из жизни близкий мне человек – Владимир Дмитриевич Бондаренко... надежный друг, хороший семьянин. Сочувствую семье. Скучаю,

– написала Мелихова.

Жизнь Бондаренко оборвалась 24 августа, ему было 58 лет. Мужчина принимал активное участие в политической жизни Украины.

Краткая биография Бондаренко

Родился в 1952 году в селе Охиньки, в Черниговской области, работал учителем.

С 1986 года был заместителем, а с 1990 года – председателем исполкома Ленинградского райсовета Киева, в 1991 году стал начальником управления – заместителем главы Киевской горадминистрации.

В 1996 году занял должность заместителя министра – руководителя делами Министерства юстиции Украины.

Был народным депутатом сразу 6 созывов – второго, третьего, четвертого, а также шестого, седьмого и восьмого. За время работы в Верховной Раде подготовил 141 законопроект.

Возглавлял КГГА с марта по июнь 2014 года. Тогда же баллотировался на должность городского головы города Киева и, одновременно, в городской совет, возглавляя список Киевской городской организации партии "Батькивщина".

Занимался меценатством, создал этномузей "Украинское село" под Киевом.

Текст публикации Татьяны Мелиховой:

Множество фотографий, множество воспоминаний…

Ушел из жизни близкий мне человек – Владимир Дмитриевич Бондаренко.

Патриот Украины, Народный депутат Украины, депутат Киевсовета нескольких созывов, председатель депутатской фракции "ВО "Батькивщина" в Киевсовете, председатель Киевской городской государственной администрации, председатель Киевской городской партийной организации "ВО "Батькивщина", активный участник Оранжевой революции и революции достоинства. Основатель этнокомплекса "украинское село".... Все невозможно перечислить. Надежный друг, красивый семьянин.

Сочувствую семье. Скучаю.

Пусть земля будет пухом.