Усиленная охрана и кресты: что происходит под посольством РФ в Киеве после побега дипломатов

Российские дипломаты спешно покинули территорию Украины 23 февраля. В посольстве России в Киеве до этого уничтожали секретную документацию.

Корреспондентка 24 канала побывала у дипломатического здания на Воздухофлотском проспекте и увидела пустое здание со снятым флагом. Впрочем, посольство усиленно охраняют бойцы нацгвардии.

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По данным источников 24 канала, охрана здания враждебного государства осуществляется из-за того, что Украина в полной мере выполняет все международные обязательства. Именно поэтому с учетом возможной реакции общества на российскую агрессию правоохранителям и пришлось усилить меры безопасности.

Могильные кресты и здание без флага

Бойцам нацгвардии приказали проверять документы журналистов, желающих вести съемку на фоне посольства. Впрочем, представителям СМИ никак не запрещают выполнять свои обязанности.



Нацгвардейцы у посольства России в Киеве / Фото Валентины Полищук

Кроме обычного патруля перед зданием дежурит микроавтобус нацгвардии.



Вход в посольство закрыли с помощью дополнительных приспособлений / Фото Валентины Полищук

Калитка, ведущая на территорию посольства, закрыта металлической цепью и обычным замком.



Инсталляция у посольства России / Фото Валентины Полищук

Российские дипломаты сбежали из Киева, забрав с собой служебные автомобили, поэтому паркинг дипломатического ведомства остался пустым.



О том, что здание принадлежит России, напоминает герб / Фото Валентины Полищук

Жители столицы в соцсетях выражают свое возмущение усилением охраны посольства. Киевляне недовольны тем, что на средства налогоплательщиков украинские правоохранители охраняют помещения страны-агрессора.

Смотрите видео из здания посольства РФ в Киеве:

Россия цинично объясняет бегство дипломатов

Срочную эвакуацию персонала посольств из Украины в МИД государства-агрессора объяснили вымыслами о "не реагировании" власти нашего государства на опасность дипломатов. Якобы россиянам постоянно поступали угрозы. Якобы из-за этого во Львове, Одессе и Киеве устроили флешмоб по сжиганию документации, после чего дипломаты собрали вещи и "эвакуировались".