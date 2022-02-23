Такая информация в среду, 23 февраля, была озвучена в российском посольстве в Киеве.

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"Эвакуация персонала уже началась", – сообщил российским СМИ источник в посольстве.

Дипломаты во Львове сжигали документы

Ранее в этот же день спасатели получили уведомление о пожаре возле Генконсульства России во Львове. Когда они прибыли по вызову, оказалось, что работники посольства сжигали что-то в бочке перед ведомством. На территорию диучреждения пожарных не пустили.

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