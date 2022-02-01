Устроила рыбалку: в киевском парке увидели необычную птицу – интересное видео
Источник:фейсбук-страница "Птицы Украины"
В парке "Победа" Днепровского района Киева женщина засняла большую белую цаплю. Видео было опубликовано 27 января.
Цапля гуляла по снегу, подходила к водоему и ловила рыбу. Птица называется белая цапля и увидеть ее в Киеве можно крайне редко.
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Необычная птица в киевском парке: смотрите видео
Почему появление птицы необычное
Белые цапли гнездятся на всей территории Украины. Обычно делают это у водоемов или на болотистых территориях. Однако зиму проводят в Придунайском регионе и в некоторых районах Крыма.
Цапля в парке "Победа" / Скриншоты с фейсбук-страницы "Птицы Украины"
Еще один интересный случай в парке Киева
В парке "Отрадный" киевляне видят лису. Она неагрессивна, подходит близко к людям. Местным даже удалось снять, как хищница хочет играть с собаками.
Последнее видео с лисицей киевляне публиковали 10 января. Там она бегает и пытается подкинуть мордочкой снег.