Утерянные подарки нашли именинницу: сеть поразила трогательная история из киевского метро

В сети активно обсуждают историю с потерянными в киевском метро подарками. Их доставили девушке, для которой они предназначались. О счастливом конце происшествия стало известно 12 ноября.

В столичной подземке подчеркнули, что хэппи-энд был бы невозможен без небезразличных горожан, которые активно помогали искать забывчивого пассажира.

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Праздник под угрозой срыва

Оказалось, что яркие коробки в подарочной бумаге в поезде забыл молодой юрист Богдан Ващенко. Он как раз ехал с ними за тортом и собирался поздравить свою близкую подругу (юноша опроверг, что с девушкой его объединяют романтические отношения).

Впрочем, парень случайно задремал из-за усталости – перед этим он одновременно работал и организовывал праздник для Марии.

Я заснул от этого всего напряжения и, когда проснулся, смотрю – "Дворец спорта" уже, и дверь почти закрывается. Я выпрыгнул, выбежал. Да, значит, пакет там остался и уехал,

– вспоминает юноша.

Однако ему повезло, что оставленные подарки увидела ответственная женщина и отдала их работникам конечной станции "Сырец". Оттуда коробки передали в Бюро находок.



Чтобы забрать подарки, парню пришлось пройти целый квест / Фото из фейсбука Киевского метрополитена

Ситуацию исправила случайность

В комментарии ТСН парень признался, что уже не надеялся найти потерянные вещи. Он сразу позвонил подруге-имениннице и со слезами на глазах признался, что подарки потеряны. Ведь диспетчеры, проверявшие вагоны по горячим следам после заявки, ничего там не обнаружили.

Однако через некоторое время дядя Ващенко увидел по телевидению сюжет, в котором разыскивали владельца оставленных в метро коробок.

Квест ради возвращения сюрприза

Чтобы забрать подарки для подруги, юноше пришлось пройти целый квест с хитрыми вопросами хранительницы потерянных вещей. В конце концов ему это удалось и он забрал коробки, оплатив 57,6 гривны за их хранение.

Момент поздравления подруги Ващенко снял на видео и показал, как обрадовалась Мария его сюрпризу. Ведь в свертках лежали части кальяна, о котором она мечтала.

Парень, забывший подарки в метро, ​​нашел их в Бюро находок: видео

Текст публикации Киевского метрополитена:

Победа! Спасибо каждому вашему репосту, спасибо средствам массовой информации – потерянные подарки нашли своего владельца!

Богдан Ващенко готовил праздник для своей девушки, ехал с пакетами за тортом и цветами и задремал. Когда вскочил и выбежал на станции "Дворец спорта", понял, что пакеты остались в вагоне...

Одна из пассажирок отдала их работникам конечной станции "Сырец". Подарки передали в Бюро находок.

Парень уже и не надеялся вернуть потерянное, когда дядя сбросил ему ссылку на один из сюжетов средств массовой информации.

Точно описав содержимое коробок, сегодня он забрал свои подарки, оплатив 57,6 гривны за хранение. Теперь праздник с любимой планирует на выходные. Всем хорошей пятницы, здоровья и добра в жизни!