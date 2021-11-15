У столичній підземці наголосили, що гепі-енд був би неможливим без небайдужих містян, які активно допомагали шукати забудькуватого пасажира.

Цікаве У Києві в метро забіг пес: що з ним трапилося

Свято під загрозою зриву

Виявилося, що яскраві коробки в подарунковому папері у потязі забув молодий юрист Богдан Ващенко. Він якраз їхав з ними за тортом і збирався привітати свою близьку подругу (юнак спростував, що з дівчиною його поєднують романтичні стосунки).

Втім, хлопець випадково задрімав через втому – перед цим він одночасно працював і організовував свято для Марії.

Я заснув від цієї всієї напруги і, коли прокинувся, дивлюся – "Палац спорту" вже, і двері майже зачиняються. Я вистрибнув, вибіг. Та, виходить, пакет там залишився і поїхав,

– згадує юнак.

Однак, йому пощастило, що залишені подарунки побачила відповідальна жінка і віддала їх працівникам кінцевої станції "Сирець". Звідти коробки передали в Бюро знахідок.



Аби забрати подарунки, хлопцю довелося пройти цілий квест / Фото з фейсбуку Київського метрополітену

Ситуацію виправив випадок

У коментарі ТСН хлопець зізнався, що вже не сподівався знайти загублені речі. Він одразу подзвонив подрузі-іменинниці й зі сльозами на очах зізнався, що подарунки втрачено. Адже диспетчери, які перевіряли вагони по гарячих слідах після заявки, нічого там не знайшли.

Однак через деякий час дядько Ващенка побачив по телебаченню сюжет, у якому розшукували власника залишених у метро коробок.

Квест заради повернення сюрпризу

Аби забрати подарунки для подруги, юнаку довелося пройти цілий квест із хитрими запитаннями від хранительки загублених речей. Зрештою, йому це вдалося і він забрав коробки, сплативши 57,6 гривень за їх зберігання.

Момент привітання подруги Ващенко зняв на відео і показав, як зраділа Марія його сюрпризу. Адже у пакунках лежали частини кальяну, про який вона мріяла.

Хлопець, який забув подарунки в метро, знайшов їх у Бюро знахідок: відео

Текст публікації Київського метрополітену:

Переможенька! Дякуємо кожному вашому перепосту, дякуємо засобам масової інформації – загублені подарунки знайшли свого власника!

Богдан Ващенко готував свято для своєї дівчини, їхав з пакунками за тортом та квітами і задрімав. Коли схопився та вибіг на станції "Палац спорту", зрозумів, що пакети лишилися у вагоні...

Одна з пасажирок віддала їх працівникам кінцевої станції "Сирець". Подарунки передали до Бюро знахідок.

Хлопець уже й не сподівався повернути згубу, коли дядько скинув йому посилання на один із сюжетів засобів масової інформації.

Точно описавши вміст коробок, сьогодні він забрав свої подарунки, сплативши 57,6 гривень за зберігання. Тепер свято з коханою планує на вихідних. Всім гарної п'ятниці, здоров'я та добра у житті!