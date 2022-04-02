В освобожденной Буче обнаружили братскую могилу на почти 300 человек

В освобожденном городе Буча Киевской области обнаружили братскую могилу на почти 300 человек. По словам мэра, к сожалению, мертвые люди лежат на улицах города.

Соответствующую информацию рассказал изданию мэр освобожденного города. Страшное известие Анатолий Федорук рассказал 2 апреля – на следующий день после освобождения города от оккупантов.

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В Буче в братской могиле похоронили почти триста человек

Уже похоронили 280 человек в братских могилах,

– сообщило страшное известие издание

К сожалению, по словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, сильно разрушенные улицы города усеяны трупами.

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Редакция 24 канала искренне соболезнует родным и близким всех погибших. Циничный оккупант должен быть наказан за все зверства на Украинской земле!