В ужасном пожаре в Киеве погиб выдающийся профессор НАН Юлий Мильман

91-летний ученый задохнулся угарным газом вместе со своей женой в собственной квартире в Святошинском районе Киева. Трагедия произошла в Святошинском районе Киева.

Как рассказали 24 каналу в полиции Киева, пожар в доме на улице Семашко произошел днем, 19 октября. По предварительным данным, причиной возгорания было замыкание обогревателя.

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Вместе с Юлием Мильманом погибла его жена, которой было 86 лет.

Погибли в результате задымления

По данным правоохранителей, масштабного пожара не было. Вследствие неисправности электроприбора произошло довольно сильное задымление.

Именно из-за него и погибли пожилые супруги.

Когда бойцы ГСЧС прибыли на место происшествия, спасти ученого и его жену было уже невозможно.

По факту гибели супругов следователи открыли уголовное производство. Точную причину пожара пытаются установить следователи.

Племянник погибшего говорит, что дети супругов живут за границей. Сейчас они срочно возвращаются в Украину.



Юлий Мильман погиб в пожаре в собственной квартире / Фото НАН Украины

Юлий Мильман был членом-корреспондентом НАН Украины, профессором и доктором физико-математических наук.