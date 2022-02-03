Уже вскоре: Рубан анонсировал переход Киева в красную зону карантина

Стремительное распространение штамма Омикрон приведет к усилению карантинных норм в Киеве. Это, по словам главы госпродпотребслужбы столицы Олега Рубана, может произойти в течение следующих двух недель.

Решение о переходе Киева в красную зону, согласно закону, будут принимать работники Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, однако еще до этого в городах могут внедрить максимальные карантинные ограничения. Впрочем, когда именно это произойдет, Рубан пока не знает.

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По словам чиновника, показатели заболеваемости растут с каждым днем, поэтому при несоблюдении карантинных норм в красную зону Киев попадет очень быстро.

Киев на пороге оранжевой зоны

Как говорит Рубан, рост заболеваемости гриппом и острые респираторные вирусные инфекции, а также COVID-19 наблюдается с 13 января и является вполне прогнозируемым.

Если учитывать показатели, по состоянию на 3 февраля Киев стоит на пороге попадания в оранжевую зону, однако до красной осталось не очень и много.

Стремительное распространение коронавирусной болезни глава госпродпотребслужбы связывает с распространением штамма Омикрон и с несоблюдением карантинных ограничений.

Сегодня, учитывая показатели, Киев стоит на пороге оранжевой зоны, и в ближайшие две недели, при малых противоэпидемических мероприятиях, может зайти в красную зону карантина,

– подчеркнул Рубан.

Есть шанс стабилизировать ситуацию

Кроме того, Рубан подчеркнул, что при условии соблюдения всех правил и ограничений столица может остаться в "стабильном состоянии". Так, уже более 30% школ столицы перешли на дистанционное обучение. Кроме того, откладывает попадание в красную зону массовая вакцинация людей, которая в Киеве является достаточно большой. Сейчас более 60% жителей столицы получили минимум одну дозу вакцины.

Также, по словам Рубана, карантинные ограничения будут касаться только тех, кто не прививался. В красной зоне смогут беспрепятственно работать те предприятия, где все 100% работников были привиты.

Ежедневно сдают тысячи положительных тестов

Согласно официальным данным, в течение 2 февраля в Киеве зафиксировали 2437 новых больных COVID-19. Впрочем, по данным Центра общественного здоровья, в лабораториях столицы сделали 8 371 положительный ПЦР-тест на инфицирование коронавирусной болезнью.