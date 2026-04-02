В Киеве до декабря перекроют один из проспектов: в чем причина
В Киеве ограничение движения на проспекте Европейского Союза продлили до декабря 2026 года. Там происходит строительство метро.
Об этом сообщила КГГА.
Смотрите также Станция метро "Одесская" в Киеве: где планируют новую конечную синей ветки
Почему перекрывают проспект Европейского Союза?
В Киеве продлили ограничения движения транспорта на проспекте Европейского Союза – они будут действовать до декабря 2026 года. Такое решение приняли из-за необходимости продолжения строительства метро на Виноградарь.
Сначала перекрытие участка между проспектами Василия Порика и Свободы планировали завершить до 5 апреля 2026 года. Впрочем, сроки пересмотрели, и теперь ограничения продлятся до 1 декабря 2026 года.
В ведомстве объясняют: на объекте развернута активная фаза работ по строительству нового участка Сырецко-Печерской линии в направлении Виноградаря. В частности, продолжается прокладка тоннелей и подготовка инфраструктуры для будущих станций.
Поэтому наземный общественный транспорт и в дальнейшем будет курсировать по измененным маршрутам. Водителям и пассажирам советуют заранее учитывать объезды при планировании поездок.
В КГГА также отмечают, что строительство метро на Виноградарь остается одним из ключевых инфраструктурных проектов столицы, который в перспективе должен существенно разгрузить наземный транспорт в этом районе.
Какова реальная себестоимость поездки в киевском метро
Директор ОО "Институт города" Александр Сергиенко отмечает, цену проезда стоит поднять у полтора-два раза. То есть обновленная стоимость может быть на уровне 12 – 16 гривен.
Эксперт предлагает определить, какую долю среднего дохода киевлянина составляли 8 гривен в 2018 году и затем сравнить показатель с соответствующим за 2025 год.
В то же время еще в конце 2024 года сам метрополитен сообщал, что реальная себестоимость поездки одного пассажира составляет 36,90 гривны.