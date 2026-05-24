В Киеве из-за атаки ограничили работу метро: закрыта станция "Лукьяновская" и вход на "Крещатик"

В Киеве после массированной комбинированной атаки ночью 24 мая ограничили работу метро. Это касается станций "Лукьяновская" и "Крещатик".

Об этом пишет Киевская городская государственная администрация.

Как работает метро в Киеве после российского обстрела?

В КГГА отметили, что станция метро "Лукьяновская" будет временно закрыта для пассажирских перевозок из-за повреждения взрывной волной наземного вестибюля.

В результате массированного обстрела столицы также временно будет закрыт вход/выход к Аллее Героев Небесной Сотни на станции "Крещатик".

Сразу после отбоя воздушной тревоги работники метро начнут работу по ликвидации последствий и обеспечения готовности к работе эскалаторов и пассажирской автоматики, – говорится в сообщении.

О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме в Киевской городской государственной администрации пообещали сообщить дополнительно.

Какие последствия на станции метро "Лукьяновская"?

В киевских телеграм-каналах делились последствиями российской атаки на станции метро "Лукьяновская". Сообщалось, что взрывная волна выбила двери и конструкции эскалатора.



Последствия российской атаки на станции метро "Лукьяновская" 24 мая / Фото из соцсетей

На бешеной скорости они влетели в вестибюль, обломками ранен мужчина.

Напомним, в Киеве в результате массированной комбинированной атаки ночью 24 мая пострадал по меньшей мере 21 человек. Также известно об 1 погибшем человеке. Число жертв и раненых в течение дня может возрасти, потому что спасательные работы пока продолжаются.