В Киеве наступила метеорологическая весна: зима была аномально короткой

Климатологи сообщили, что в Киеве официально наступила метеорологическая весна. С 1 марта среднесуточная температура воздуха стабильно держится выше нуля.

Об этом проинформировала пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В Киеве наконец-то настоящая весна

В сообщении отмечается, что по результатам наблюдений на объединенной гидрометеорологической станции Киева с начала марта средняя температура за сутки постоянно превышает 0 градусов. Это означает, что город перешел к периоду метеорологической весны, что соответствует климатическим нормам.

Специалисты также уточнили, что метеорологическая зима, по их подсчетам, началась 24 декабря и завершилась 28 февраля. Таким образом ее продолжительность составляла 67 дней.

По словам климатологов, это примерно на 25 дней меньше, чем средний показатель, который наблюдается в течение многих лет.

Какой будет погода в марте?