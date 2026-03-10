Осадков также не прогнозируется. Об этом пишет Укргидрометцентр.
Какой будет погода 11 марта?
Ветер в среду будет умеренный – преимущественно юго-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Он будет нести несколько теплый воздух, но при ясном небе ночью возможны небольшие морозы.
Так, температура ночью будет колебаться от +3 до – -2, а днем будет +12 – +17. Только на северо-востоке, в Карпатах и на побережье морей прогнозируют +9 – +14.
В большинстве областей будет небольшая облачность, в западных – переменная.
Какая погода будет в крупных городах?
- Киев +14...+16
- Ужгород +15...+17;
- Львов +15...+17;
- Ивано-Франковск +15...+17;
- Тернополь +14...+16;
- Черновцы +14...+16;
- Хмельницкий +14...+16;
- Луцк +15...+17;
- Ровно +15...+17;
- Житомир +14...+16;
- Винница +14...+16
- Одесса +10...+12;
- Николаев +14...+16;
- Херсон +14...+16;
- Симферополь +14...+16;
- Кропивницкий +14...+16;
- Черкассы +14...+16;
- Чернигов +12...+14;
- Сумы +10...+12;
- Полтава +13...+15;
- Днепр +14...+16;
- Запорожье +14...+16;
- Донецк +15...+17;
- Луганск +14...+16;;
- Харьков +12...+14.
Прогноз погоды на 11 марта / Карта Укргидрометцентр
Погода в Украине: последние новости
В течение следующих нескольких дней в Украине будут ночные заморозки. В то же время дневная температура будет комфортной. Осадков не прогнозируют.
Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит в эксклюзивном интервью для 24 Канала сообщил, что среднемесячная температура в этом месяце будет удерживаться в пределах от +1 до +7. Так же было и в прошлом году.
К слову, кое-где в Украине уже наступила метеорологическая весна. Также происходит постепенное развитие и прохождение весеннего наводнения.