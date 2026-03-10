Опадів також не прогнозується. Про це пише Укргідрометцентр.

Якою буде погода 11 березня?

Вітер у середу буде помірний – переважно південно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Він нестиме дещо тепліше повітря, але за ясного неба вночі можливі невеликі морози.

Так, температура вночі коливатиметься від +3 до – -2, а вдень буде +12 – +17. Лише на північному сході, в Карпатах та на узбережжі морів прогнозують +9 – +14.

У більшості областей буде невелика хмарність, у західних – мінлива.

Яка погода буде у великих містах?

Київ +14...+16

Ужгород +15...+17;

Львів +15...+17;

Івано-Франківськ +15...+17;

Тернопіль +14...+16;

Чернівці +14...+16;

Хмельницький +14...+16;

Луцьк +15...+17;

Рівне +15...+17;

Житомир +14...+16;

Вінниця +14...+16

Одеса +10...+12;

Миколаїв +14...+16;

Херсон +14...+16;

Сімферополь +14...+16;

Кропивницький +14...+16;

Черкаси +14...+16;

Чернігів +12...+14;

Суми +10...+12;

Полтава +13...+15;

Дніпро +14...+16;

Запоріжжя +14...+16;

Донецьк +15...+17;

Луганськ +14...+16;;

Харків +12...+14.

Прогноз погоди на 11 березня / Карта Укргідрометцентр

