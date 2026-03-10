Опадів також не прогнозується. Про це пише Укргідрометцентр.
Якою буде погода 11 березня?
Вітер у середу буде помірний – переважно південно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Він нестиме дещо тепліше повітря, але за ясного неба вночі можливі невеликі морози.
Так, температура вночі коливатиметься від +3 до – -2, а вдень буде +12 – +17. Лише на північному сході, в Карпатах та на узбережжі морів прогнозують +9 – +14.
У більшості областей буде невелика хмарність, у західних – мінлива.
Яка погода буде у великих містах?
- Київ +14...+16
- Ужгород +15...+17;
- Львів +15...+17;
- Івано-Франківськ +15...+17;
- Тернопіль +14...+16;
- Чернівці +14...+16;
- Хмельницький +14...+16;
- Луцьк +15...+17;
- Рівне +15...+17;
- Житомир +14...+16;
- Вінниця +14...+16
- Одеса +10...+12;
- Миколаїв +14...+16;
- Херсон +14...+16;
- Сімферополь +14...+16;
- Кропивницький +14...+16;
- Черкаси +14...+16;
- Чернігів +12...+14;
- Суми +10...+12;
- Полтава +13...+15;
- Дніпро +14...+16;
- Запоріжжя +14...+16;
- Донецьк +15...+17;
- Луганськ +14...+16;;
- Харків +12...+14.
Прогноз погоди на 11 березня / Карта Укргідрометцентр
Погода в Україні: останні новини
Протягом наступних кількох днів в Україні будуть нічні заморозки. Водночас денна температура буде комфортною. Опадів не прогнозують.
Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу повідомив, що середньомісячна температура цього місяця буде утримуватися в межах від +1 до +7. Так само було й торік.
До слова, подекуди в Україні вже настала метеорологічна весна. Також відбувається поступовий розвиток та проходження весняної повені.