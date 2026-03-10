Об этом проинформировала пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Смотрите также До +17, но местами с ночным морозом: прогноз погоды на 11 марта
В Киеве наконец-то настоящая весна
В сообщении отмечается, что по результатам наблюдений на объединенной гидрометеорологической станции Киева с начала марта средняя температура за сутки постоянно превышает 0 градусов. Это означает, что город перешел к периоду метеорологической весны, что соответствует климатическим нормам.
Специалисты также уточнили, что метеорологическая зима, по их подсчетам, началась 24 декабря и завершилась 28 февраля. Таким образом ее продолжительность составляла 67 дней.
По словам климатологов, это примерно на 25 дней меньше, чем средний показатель, который наблюдается в течение многих лет.
Какой будет погода в марте?
До 12 марта в Украине ожидается погода без осадков, то есть с частичным дефицитом из-за антициклонов.
Температура воздуха ночью может повысится на несколько градусов и составит от 6 градусов тепла до всего 1 градуса мороза. В дневное время возможно повышение в пределах от 8 до 15 градусов тепла.