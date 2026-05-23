23 мая, 21:18
В Киеве прогремел взрыв

Ирина Чеботникова

Вечером 23 мая киевляне слышали взрыв. Он прогремел во время воздушной тревоги.

Об этом сообщили корреспонденты 24 канала. Они утверждают, что слышали работу ПВО.

 

Что известно о взрывах в Киеве вечером 23 мая?

По данным наших корреспондентов, громко в столице было в 21:17. Тревогу в Киеве объявили в 21:08 из-за угрозы ударных беспилотников.

Следует сказать, что сначала красными стали два района Киевской области около девяти вечера – Вышгородский и Броварской. Впоследствии присоединились Бориспольский и другие.

То есть тревогу в столице объявили достаточно быстро после тревоги в области.

Воздушные силы написали, что БпЛА на востоке Киевщины берут курс на столицу. Мониторинговые сообщества информировали, что среди беспилотников есть реактивные – вероятно, поэтому они летели так быстро.

О возможных последствиях атаки пока не известно. 

