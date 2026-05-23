Об этом сообщили корреспонденты 24 канала. Они утверждают, что слышали работу ПВО.

Что известно о взрывах в Киеве вечером 23 мая?

По данным наших корреспондентов, громко в столице было в 21:17. Тревогу в Киеве объявили в 21:08 из-за угрозы ударных беспилотников.

Следует сказать, что сначала красными стали два района Киевской области около девяти вечера – Вышгородский и Броварской. Впоследствии присоединились Бориспольский и другие.

То есть тревогу в столице объявили достаточно быстро после тревоги в области.

Воздушные силы написали, что БпЛА на востоке Киевщины берут курс на столицу. Мониторинговые сообщества информировали, что среди беспилотников есть реактивные – вероятно, поэтому они летели так быстро.

О возможных последствиях атаки пока не известно.