Про це повідомили кореспонденти 24 Каналу. Вони стверджують, що чули роботу ППО.

Що відомо про вибухи в Києві увечері 23 травня?

За даними наших кореспондентів, гучно в столиці було о 21:17. Тривогу в Києві оголосили о 21:08 через загрозу ударних безпілотників.

Слід сказати, що спершу червоними стали два райони Київської області близько дев'ятої вечора – Вишгородський і Броварський. Згодом долучилися Бориспільський та інші.

Тобто тривогу в столиці оголосили досить швидко після тривоги в області.

Повітряні сили написали, що БпЛА на сході Київщини беруть курс на столицю. Моніторингові спільноти інформували, що серед безпілотників є реактивні – імовірно, тому вони летіли так швидко.

Приблизно в той час, коли вибух у Києві чули наші кореспонденти, монітори вказали, що ППО відпрацювала по дрону. Також в їхніх повідомленнях ішлося про нові пуски "Шахедів" з півдня.

Місцева влада підтвердила російську атаку на Київ.

Ворог атакує столицю ударними безпілотниками. Будьте в укриттях!

– закликав очільник КМВА Тимур Ткаченко о 21:17 в своєму телеграм-каналі.

Про можливі наслідки удару поки не відомо.

