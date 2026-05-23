Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала объяснил, что в этой ситуации не стоит сводить все только к громкому названию ракеты. Значительно важнее, что Россия действительно готовит новый удар и к этому надо быть готовыми.

Смотрите также Россия готовит комбинированный удар по Киеву, – Зеленский

Россия готовит новый комбинированный удар

О повышенной угрозе уже публично предупредили и посольство США в Киеве, и Владимир Зеленский.

Важно! Вечером 23 мая 2026 года посольство США в Киеве предупредило о возможной масштабной воздушной атаке в течение следующих 24 часов. В дипучреждении советовали заранее определить ближайшее укрытие, установить приложение для оповещений о тревоге, иметь запас воды, еды и лекарств и сразу реагировать на сигналы опасности.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Речь идет не просто об очередной волне тревожных сообщений, а о признаках подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности по Киеву, где среди возможных средств поражения называют и "Орешник".

Орешник – это много шума с обеих сторон, но любое вооружение может наделать много беды,

– отметил Лакийчук.

В этой ситуации важно не зацикливаться только на громком названии ракеты, а смотреть на угрозу шире. Если удар придется по плотной застройке или по центру города, последствия будут тяжелыми независимо от того, идет ли речь о "Орешнике", "Кинжале" или "Искандере".

Какая разница, прилетит, не дай Бог, по Киеву "Орешник" или десяток "Кинжалов", или "Искандеров"? Нам от этого легче не будет,

– подытожил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Поэтому главный сигнал сейчас заключается не в самом названии ракеты, а в подготовке России к новому удару. Когда враг накапливает средства для атаки и готовит комбинированный сценарий, на такие предупреждения надо реагировать серьезно.

Признаки подготовки удара уже фиксируют разведки

После предупреждений о возможной атаке он обратил внимание на другое: Россия не просто запускает информационный шум, а действительно готовит новый удар.

Россия готовит новый комбинированный удар по Украине: смотрите видео

Такие вещи не всегда происходят в день, когда о них начинают говорить, но подготовка к массированным атакам, по его словам, обычно не исчезает бесследно и рано или поздно завершается пуском.

Если ружье на стене висит, оно выстрелит. Если россияне готовятся к удару, то он, скорее всего, будет,

– заметил Лакийчук.

Точное время он называть не взялся, но объяснил, что определенные косвенные признаки уже видны. Речь идет и об активности вражеской разведки, и о тех районах, к которым россияне проявляли повышенный интерес перед возможным ударом.

Куда он будет направлен, тоже есть косвенные признаки: где россияне вели спутниковую разведку, каких районов наиболее активно, и не только спутниковую, тоже известно,

– подчеркнул руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Он отметил, что это не означает удар именно этой ночью или обязательно завтра. Но такая подготовка означает, что к российским провокациям надо быть готовыми постоянно, без привязки к одной конкретной дате.

Что известно об угрозе удара "Орешником"?

Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка по данным партнеров из США и Европы получила информацию о возможной подготовке Россией удара "Орешником". Он также сказал, что есть признаки подготовки ударов по Киеву различными типами вооружения, поэтому Украина максимально усиливает ПВО и призывает не игнорировать воздушные тревоги.

Справочно: "Орешник" – это экспериментальная российская баллистическая ракета, которую до сих пор не приняли на вооружение. Ее связывают с мобильным комплексом "Кедр", а саму ракету считают переработанным вариантом Р-26 "Рубеж", которая происходит от "Ярса".