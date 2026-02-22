В Киеве раздались взрывы, в области работают силы ПВО
- В Киеве ночью 22 февраля прогремели взрывы после запуска баллистических ракет.
- В Киевской области силы ПВО работают по дронам.
Ночью 22 февраля в Киеве слышны громкие взрывы. Предварительно Россия направила на столицу баллистические ракеты.
Об угрозе баллистики информировали Воздушные силы. Там отметили о "скоростных целях" в направлении Киева.
Что известно о взрывах в Киеве?
Из-за баллистической угрозы и атаки "Шахедов" воздушную тревогу объявили в большинстве восточных, центральных и северных областей. Около 4 ночи сирены прозвучали и в столице.
По сообщению Воздушных Сил ВСУ, угроза применения баллистического вооружения с севера,
– написали в Киевской ОВА.
Мониторинговые каналы писали сразу о 4 баллистических ракетах, которые якобы направлялись на Киев. Пока нет официальной информации о сбивании и работе ПВО.
Между тем ударные дроны перелетают из Черкасской области на территорию Киевской области. В направлении региона, вероятно, направляются и другие БПЛА.
Около 4:20 взрывы прогремели уже в области. По информации ОВА, силы ПВО работают по дронам.
Что известно об атаке в ночь на 22 февраля?
- Первые "Шахеды" оккупанты запустили около 17:00 21 февраля – сразу с нескольких локаций.
- Также появилась информация об активности стратегической авиации. По состоянию на 4 ночи известно о поднятых Ту-95 мс и Ту-160.