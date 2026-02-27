В Киеве загорелся трамвай прямо во время движения: есть ли пострадавшие

В Подольском районе столицы во время движения загорелся трамвай. Из-за пожара временно задержали движение сразу нескольких маршрутов.

Пожар удалось оперативно ликвидировать. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Киеве.

Что известно о пожаре?

В Подольском районе Киева на улице Кирилловской в пятницу, 27 февраля, во время движения загорелся трамвай. По предварительной информации, возгорание могло возникнуть из-за неисправности электрооборудования. На обнародованных в соцсетях видео видно, что огонь вспыхнул на крыше вагона в районе токоприемника. На место оперативно прибыли спасатели.

В Киеве загорелся трамвай: смотрите видео

В КП "Киевпастранс" сообщили, что из-за инцидента временно задерживалось движение трамваев № 11, 12, 16 и 19 по улице Кирилловской. В ГСЧС уточнили, что пожар ликвидировали в 13:49 на площади около 5 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет, причины возгорания устанавливают специалисты.

Последствия пожара в трамвае / ГСЧС Украины

