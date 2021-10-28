В Василькове мужчина с пистолетом ворвался в больницу и взял на прицел медсестру
Источник:фейсбук Андрея Небытова
В Василькове Киевской области 36-летний злоумышленник угрожал медицинской работнице пистолетом прямо в больнице. Инцидент произошел в ночь на 28 октября.
Глава полиции Киевщины Андрей Небытов рассказал, что 36-летний молодой человек ворвался в приемное отделение и после непродолжительного разговора с медсестрой достал пневматическое оружие.
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Женщину спасла бдительность
Агрессивный мужчина сразу же наставил пистолет на медработницу. Однако женщина не растерялась и быстро захлопнула дверь. После этого она немедленно вызвала полицию, чтобы утихомирить нападавшего.
Мужчина наставил пистолет на медсестру / Фото из фейсбука Андрея Небытова
"Рейнджер" успел запугать полгорода
Правоохранители, прибывшие на место происшествия, задержали злоумышленника и изъяли у него оружие. Мужчина до последнего пытался его скрыть.
В конце концов выяснилось, что перед выходкой в больнице нетрезвый грабитель ходил по Василькову и угрожал оружием водителям, требуя, чтобы они доставили в медучреждение его жену.
Понимаю, что когда с родными случается беда, кое-кто может потерять контроль над эмоциями, впрочем, оружие – не аргумент, а фактор, который только усложняет ситуацию. Сейчас "герою" грозит до семи лет лишения свободы,
– отметил Небытов.
Мужчина, который устроил вооруженный дебош в больнице / Фото из фейсбука Андрея Небытова
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Неадекват с ножом ворвался в инфекционное отделение детской больницы в Броварах в конце сентября. Мужчина нанес ранение руки медсестре и убежал, выпрыгнув из окна третьего этажа.
В Василькове мужчина угрожал медику пистолетом: видео
Текст публикации Андрея Небытова:
Достал пистолет и угрожал медикам расправой!
Этой ночью 36-летний мужчина пришел в приемное отделение Васильковской больницы и после недолгих переговоров с медсестрой, вытащил из сумки пневматический пистолет и наставил на врача.
Хорошо, что медработница вовремя сориентировалась, закрыла дверь и вызвала полицию. Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия, задержали мужчину и изъяли оружие, которое злоумышленник еще и пытался тщательно скрыть.
Как оказалось, незадолго до инцидента в больнице, этот же "рейнджер" в нетрезвом состоянии ходил по городу и угрожал пистолетом уже водителям, чтобы те доставили в больницу его жену.
Понимаю, что когда с родными случается беда, кое-кто может потерять контроль над эмоциями, впрочем, оружие – не аргумент, а фактор, который только усложняет ситуацию. Сейчас "герою" грозит до 7 лет лишения свободы.
Берегите себя и близких!