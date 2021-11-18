ВДНХ в Киеве получила статус национального памятника

Кабинет министров Украины присвоил "Экспоцентру Украины" в Киеве статус памятника национального значения. Документ подписал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ранее комплекс выставочного центра принадлежал к категории памятников местного значения. Национальной достопримечательностью он стал 10 ноября.

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ВДНХ стала национальной достопримечательностью

В постановлении №1180 за 10 ноября говорится, что памятникам "Экспоцентр Украины", "Вход главный" и "Павильон главный" на проспекте Глушкова присвоили охранные номера 260109, 260109/1 и 260109/2.

Досадный инцидент в сквере Шаповала

В Киеве на Воздухофлотском проспекте неизвестные намеренно повредили памятник погибшим украинским разведчикам в сквере Максима Шаповала.

Вандалы сильно поцарапали памятник, оставив достаточно глубокую полосу. Очевидно, они резали его довольно острым предметом.

Местные жители также добавляют, что случилось это не впервые. Они считают, что предотвратить вандализм можно, если установить забор, видеокамеры и дополнительное освещение.