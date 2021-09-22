На ВДНХ в Киеве "поселились" герои "Звездных войн" и "Игры престолов": зрелищные фото

В Киеве на ВДНХ открылась выставка "Галерея стальных скульптур". На ней представлены фигуры любимых киногероев взрослых и детей, а также некоторых мировых звезд. Экспозиция будет работать с 10 сентября по 6 февраля 2022 года.

Всего на выставке представлено более сотни уникальных экспонатов. Всех их мастера изготовили из тормозных колодок, цепей и других деталей машин.

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Парад мультгероев

Выставку можно найти в первом павильонеЭкспоцентра на проспекте Академика Глушкова, 1 с 10:00 до 20:00 ежедневно.

Эта локация станет особенно интересной для детей, поскольку там собрана целая коллекция любимых мультгероев. В частности, дети и взрослые смогут сфотографироваться со Шреком, Гарфилдом, ленивцем Сидом из "Ледникового периода", а также с Пумбой из "Короля Льва".

Зона кинолегенд

посетителям будут показывать упомянутые мультфильмы в специальном миникинотеатре.

Отдельную часть экспозиции отвели под известные всеми киносагу "Звездные войны", фильмы "Пришелец" от Стивена Спилберга, "Аватар" и сериал-сенсацию "Игра престолов".

"Жителями" этого зала стали железные близнецы Чубаки, мастера Йоды, штурмовиков, роботов R2-D2 и C-3PO, а также величественного железного трона.

Значительную часть выставки посвятили киногероям, которые стали культовыми, и звездам мировой величины. Следовательно, каждый желающий сможет сделать фото рядом с Человеком-пауком, Бэтменом, Мэрилин Монро и королем поп-музыки Майклом Джексоном.

Уголок для автофанатов

До приезда в Киев выставка уже экспонировалась в Берлине и Варшаве

Изюминкой выставки можно считать полноразмерные копии суперкаров Lamborghini Aventador J, Mercedes-Benz SLS AMG и гиперкару Bugatti Veyron. Также посетители имеют возможность посидеть внутри американского военного авто времен Второй мировой войны, "Делоріані" для путешествий во времени из трилогии "Назад в будущее" и в различных мотоциклах.

В Киеве на ВДНХ открылась выставка "Галерея стальных скульптур" / Фото прессслужбы Экспоцентра