Загалом на виставці представлено понад сотню унікальних експонатів. Всіх їх майстри виготовили з гальмівних колодок, ланцюгів та інших деталей машин.
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Парад мультгероїв
Ця локація стане особливо цікавою для дітей, оскільки там зібрано цілу колекцію улюблених мультгероїв. Зокрема, дітлахи та дорослі зможуть сфотографуватися зі Шреком, Гарфілдом, лінивцем Сідом із "Льодовикового періоду", а також із Пумбою із "Короля Лева".
Крім того, відвідувачам показуватимуть згадані мультфільми у спеціальному мінікінотеатрі.
Зона кінолегенд
Окрему частину експозиції відвели під знані усіма кіносагу "Зоряні війни", фільми "Прибулець" від Стівена Спілберга, "Аватар" та серіал-сенсацію "Гра престолів".
"Мешканцями" цього залу стали залізні близнюки Чубаки, майстра Йоди, штурмовиків, роботів R2-D2 та C-3PO, а також величного залізного трону.
Значну частину виставки присвятили кіногероям, які стали культовими, та зіркам світової величини. Відтак, кожен охочий зможе зробити фото поряд із Людиною-павуком, Бетменом, Мерилін Монро та королем поп-музики Майклом Джексоном.
Куточок для автофанатів
Родзинкою виставки можна вважати повнорозмірні копії суперкарів Lamborghini Aventador J, Mercedes-Benz SLS AMG та гіперкару Bugatti Veyron. Також відвідувачі мають можливість посидіти всередині американського військового авто часів Другої світової війни, "Делоріані" для подорожей у часі з трилогії "Назад у майбутнє" та в різноманітних мотоциклах.
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