Загалом на виставці представлено понад сотню унікальних експонатів. Всіх їх майстри виготовили з гальмівних колодок, ланцюгів та інших деталей машин.

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Зверніть увагу! Виставку можна знайти у першому павільйоні Експоцентру на проспекті Академіка Глушкова, 1 з 10:00 до 20:00 щодня.

Парад мультгероїв

Ця локація стане особливо цікавою для дітей, оскільки там зібрано цілу колекцію улюблених мультгероїв. Зокрема, дітлахи та дорослі зможуть сфотографуватися зі Шреком, Гарфілдом, лінивцем Сідом із "Льодовикового періоду", а також із Пумбою із "Короля Лева".

Крім того, відвідувачам показуватимуть згадані мультфільми у спеціальному мінікінотеатрі.

Зона кінолегенд

Окрему частину експозиції відвели під знані усіма кіносагу "Зоряні війни", фільми "Прибулець" від Стівена Спілберга, "Аватар" та серіал-сенсацію "Гра престолів".

"Мешканцями" цього залу стали залізні близнюки Чубаки, майстра Йоди, штурмовиків, роботів R2-D2 та C-3PO, а також величного залізного трону.

Значну частину виставки присвятили кіногероям, які стали культовими, та зіркам світової величини. Відтак, кожен охочий зможе зробити фото поряд із Людиною-павуком, Бетменом, Мерилін Монро та королем поп-музики Майклом Джексоном.

Важливо! До приїзду в Київ виставка вже експонувалася у Берліні та Варшаві

Куточок для автофанатів

Родзинкою виставки можна вважати повнорозмірні копії суперкарів Lamborghini Aventador J, Mercedes-Benz SLS AMG та гіперкару Bugatti Veyron. Також відвідувачі мають можливість посидіти всередині американського військового авто часів Другої світової війни, "Делоріані" для подорожей у часі з трилогії "Назад у майбутнє" та в різноманітних мотоциклах.

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